Misdaadjournalist blikt vooruit op moordproces Holleeder: 'Hij wordt neergezet als seriemoordenaar'

Met zestig zittingsdagen op de agenda wordt het moordproces tegen Willem Holleeder een zaak van lange adem. Toch maakt dat de rechtszaak, waarin Amsterdams bekendste crimineel vanaf morgen terechtstaat voor zes liquidaties, niet minder spannend.

Dat zegt misdaadjournalist Harry Lensink, die het 'slotstuk van de strijd van het OM tegen 'Hollandse netwerken'' met veel belangstelling volgt. De kans dat Holleeder na het vonnis nog vrij rondloopt, acht hij minimaal. 'Als je kijkt naar wat hem ten laste wordt gelegd, dan ziet het er gewoon niet goed voor hem uit. Zeker als je kijkt naar het recente verleden waarin vermeende handlangers al zijn veroordeeld voor dezelfde moorden. Zij hebben levenslang gekregen.'

Lees ook: Holleeder aan het woord in Amsterdamse rechtbank: 'Ik ben al veroordeeld'

Eerder werd Holleeder onder meer veroordeeld voor onder meer afpersing en bedreiging, vanaf morgen staat Holleeder terecht voor de opdracht zes liquidaties. Zo wordt hij verdacht van opdracht tot moord op zijn oude compagnon Cor van Hout (2003), op de 'bankier van de onderwereld' Willem Endstra (2004) en op John Mieremet (2005).

Minder roekeloos

Dat de schutters bij die moorden minder roekeloos te werk gingen dan de daders van recentere liquidaties klopt volgens Lensink niet. Geruchten over een code waarmee vrouwen, kinderen en andere onschuldige voorbijgangers werden beschermd, verwijst de misdaadjournalist dan ook naar het rijk der fabelen. 'Daar zaten ook liquidaties op klaarlichte dag bij en daar zaten ook moorden bij waarbij omstanders geraakt hadden kunnen worden. Dus in dat opzicht is het niet wezenlijk anders. Maar ik heb wel het idee dat er tegenwoordig heel snel wordt geschoten en dat het om heel jonge mensen gaat.'



'Het gebeurt niet elke dag dat iemand wordt vervolgd voor zes moorden', benadrukt Lensink het bijzondere karakter van de zaak. 'In feite wordt hij neergezet als seriemoordenaar. En daar komt nog bij dat voor het OM belangrijke getuigen zijn zussen zijn. Daarmee is deze zaak niet alleen maar een zaak tegen een kopstuk uit de onderwereld, maar is het ook een familiedrama geworden.'

Lees ook: Astrid Holleeder wilde haar broer Willem vermoorden

Ondanks het vooruitzicht van een jarenlange gevangenisstraf verwacht Lensink dat Holleeder ontspannen in het beklaagdenbankje zit. 'Als je Holleeder een beetje kent, vermoed ik dat hij heel aardig gaat doen tegen de rechtbank. Dat is typisch voor Holleeder, een Jordanees, een grapje, een grolletje. Maar tegelijkertijd zal hij zijn tegenstanders, de getuigen, proberen neer te zetten als onbetrouwbaar.'

Naar verwachting velt de rechtbank het vonnis in 2019.