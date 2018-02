Kleurloos Ajax klaart met moeite de klus tegen NAC: 3-1

Erg overtuigend was het niet, de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Het werd 3-1 in een wedstrijd waar Ajax veel meer uit had moeten halen.

De ploeg van trainer Erik ten Hag begon in dezelfde opstelling als een week eerder tegen FC Utrecht. Dat resulteerde in 0-0, duur puntverlies. Een wedstrijd waarbij zelfvertrouwen iets wordt opgekrikt, zou ideaal zijn.

Voorafgaand aan de wedstrijd was dat ook de verwachting. De vorige wedstrijd tegen Breda eindigde in de historische uitslag van 0-8. Ook is Ajax de afgelopen 16 duels tegen NAC ongeslagen.

NAC op voorsprong

Van die mooie papieren was zondagmiddag weinig terug te zien. In de 6e minuut kwamen de Brabanders op voorsprong dankzij een treffer van Thierry Ambrose. NAC bleef hongerig in die beginfase, terwijl Ajax de ene na de andere slordigheid etaleerde. De thuisploeg wist elkaar vaak net niet te vinden, waardoor het elftal klungelig oogde.

Goeie solo Neres

Dan de gelijkmaker in de 24ste minuut: een kopbal van Donny van de Beek na een mooi aangeven door Justin Kluivert. Veertien minuten later soleert Neres zichzelf naar de zestien meter, waar hij uithaalt en laag in de rechterhoek scoort.

Vlak voor rust voltrekt zich dan een bijzondere corner. In het dode spelmoment trekt Thierry Ambrose tot twee keer toe naar de grond: geel. Even ontstaat verwarring, moet dit geen strafschop zijn? Oud-scheidsrechter Mario van der Ende legt op twitter uit waarom dat niet het geval is:

Meijers @NACnl krijgt terecht geel voor vasthouden van tegenstander in eigen strafschopgebied voordat de corner van @AFCAjax is genomen . Geen spelstraf is logisch. Bal is op dat moment niet in het spel. @FOXSportsnl #ajanac — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) February 4, 2018

In de tweede helft lukt het Ajax maar niet een tandje bij te zetten. NAC blijft daarentegen voetballen voor het hoogst haalbare. 'Alles of niets!', scanderen meegereisde supporters.

En dan, op de valreep: 3-1. In de 93ste minuut, de laatste van de blessuretijd, scoort Ziyech de derde voor Ajax. Zichbaar gefrustreerd gebaart hij naar de tribune, waarna hij het veld afloopt. Missie gelaagd, maar mooi of moeiteloos ging het niet.