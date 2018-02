Nederlandse verslavingszorg stapt ook naar rechter om 'criminele sigaret'

Ook Verslavingskunde Nederland, het overkoepelende netwerk van onder andere Jellinek, GGZ Nederland en Leger des Heils, stapt naar de rechter om de strijd aan te gaan met de tabaksindustrie. Vorige week maakte het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis bekend aangifte te doen tegen de industrie op last van 'zware mishandeling met de dood als gevolg.'

Dat was een unicum: nog nooit deed een ziekenhuis aangifte tegen de tabaksindustrie. Verslavingskunde Nederland, een nog grotere organisatie, doet dat nu ook.

'Het is zó moeilijk iemand in de spreekkamer van zijn rookverslaving af te krijgen,’’ zegt verslavingsarts en woordvoerder Robert van de Graaf vanochtend tegen het AD. 'We zijn er klaar mee. Het criminele product sigaret en alle ‘dealers’ moeten worden aangepakt. Dit product is zó schadelijk. Onvoorstelbaar dat het gewoon bij de supermarkt ligt.'

Van de Graaf vermoedt dat - zodra de sigaret verboden wordt - er ook een oplossing komt voor de miljoenen rookverslaafden in Nederland.

Lees ook: Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis doet aangifte tegen tabaksindustrie

Moedwillig verslaafd

Het ziekenhuis - dat het spits afbeet met de aangifte - vindt de strijd tegen kanker hopeloos zolang sigarettenfabrieken 'moedwillig' mensen verslaafd maken. Dus doet het ziekenhuis aangifte van zware mishandeling met de dood als gevolg. René Medema, voorzitter van het bestuur, moest iets doen. 'Dertig procent van de patiënten hier komt binnen als gevolg van roken. Tabak is met grote afstand de grootste veroorzaker van kanker. We móeten dus iets doen.'

Advocate Bénédicte Ficq staat het ziekenhuis bij. Eerdere aangiften van particulieren gingen voornamelijk - net als nu bij het ziekenhuis - om de zogenaamde 'sjoemelsigaret'. Dat zijn peuken waar kleine gaatjes in de sigaret zorgen voor minder schadelijke stoffen bij analyse van meetapparatuur. De roker krijgt echter veel meer schadelijke stoffen binnen dan wettelijke is toegestaan. Het OM onderzoekt ook een gang naar de rechter, maar dat is 'juridisch een zeer complexe zaak.'