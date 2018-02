Talentvolle drummer rekent in documentaire af met heroïneverleden

Richard Lems studeerde cum laude af aan het conservatorium en speelde met de groten der aarde op het North Sea Jazz Festival in 1993. Maar een verslaving aan heroïne verwoestte zijn veelbelovende carrière. Nu is er een documentaire gemaakt over zijn herstel.

De documentaire 'Rebirth in the Amsterdam Red Light District' ging vandaag in première en gaat over hoe Lems na een verslaving van 20 jaar weer opklom uit zijn dal. In de documentaire trekt Lems langs alle memorabele plekken op de Amsterdamse wallen, waar hij als verslaafde leefde.

Wakker geschud

Eén van die plekken was het erotisch theater Casa Rosso. 'Dan ging ik daar naar binnen en gooide ik wat geld in zo'n gleuf. En dan zat ik daar binnen even te gebruiken. Dat was eigenlijk best armoedig.'

Maar ook Pakhuis de Zwijger is belangrijk. Daar beleefde Lems zijn ommekeer, ruim 10 jaar geleden. Hij hoorde een drummer prachtig drummen en klom het dak van het pakhuis op. Toen hij vanaf daar over het IJ keek, besefte hij zich dat hij wat moest veranderen in zijn leven. 'Ik verspilde mijn talent. Op dat dak ben ik wakker geschud', zegt hij.

'Intens genot'

Sindsdien geniet hij veel meer van het drummen. 'Het is vrijheid, bevrijding en intens genot. Het is nog veel meer dan de drugs ooit hebben gedaan.'

Inmiddels is Lems helemaal afgekickt en heeft hij zelfs zijn eigen drumschool. 'Het is fantastisch om te zien hoe een kind zich ontwikkelt en hoe snel kinderen zijn in het leren van muziek. Dat is wonderbaarlijk', zegt hij.