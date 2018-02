Raad van State beslist: krakers ADM-terrein mogen voorlopig blijven

De krakers op het ADM-terrein hebben te horen gekregen dat ze voorlopig mogen blijven. Het terrein mag voorlopig niet ontruimd worden. Dat heeft de Raad van State vanmiddag bepaald. Er loopt al tijden een slepend conflict tussen de eigenaar van het terrein, Chidda Vastgoed B.V., en de bewoners van de vrijplaats. Het terrein is al sinds eind 1997 gekraakt.

Chidda is van plan het terrein te verhuren aan een scheepsreparatiebedrijf. In januari 2016 besloot een rechter nog dat de bewoners voorlopig konden blijven. De rechter oordeelde in juni van vorig jaar echter dat het bestemmingsplan van de terreineigenaar voldoet en dat de krakers dus weg moeten. Er kwam een hoger beroep, maar ook toen wees de rechter de vordering tot ontruiming toe.

De zaak lag daarna bij de Raad van State. Die heeft nu dus besloten dat de bewoners voorlopig mogen blijven. Uiteindelijk moeten de bewoners wel weg, maar wanneer dat zal zijn is niet bekend. Er komt nog een definitieve uitspraak. De eigenaar heeft volgens de Raad van State nog geen benodigde omgevingsvergunning. Deze zouden ook nog niet aangevraagd zijn. Daarom kunnen er op dit moment geen werkzaamheden plaatsvinden op het terrein. Daarom hoeven de krakers ook niet direct al weg, zo beslist de RvS.

Ook wordt er rekening gehouden met het feit dat er nu al 200 mensen op het terrein wonen en werken, ook gezinnen met kinderen. En dat de situatie al twintig jaar bestaat. In het geval van een ontruiming hebben ze niet direct een nieuw onderkomen. Een ontruiming zou volgens de rechter 'onomkeerbare gevolgen' hebben voor de bewoners. Wel moeten de krakers nu opzoek naar andere huisvesting en zich realiseren dat het verblijf op het ADM-terrein eindig is.

