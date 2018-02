Ook Raad van State bepaalt nu: New York Pizza is geen restaurant

Ook de Raad van State heeft nu bepaald: New York Pizza is een fastfoodketen en geen restaurant. De vergunning voor een nieuwe zaak op de hoek van de Ferdinand Bolstraat aan het begin van de Albert Cuypstraat is terecht geweigerd.

De pizzaketen ging in beroep tegen het weigeren van een vergunning voor de zaak door Stadsdeel Zuid. New York Pizza wilde een vestiging openen vlakbij het toekomstige station De Pijp van de Noord/Zuidlijn. Naast de bekende pizza's en pizzapunten was de bedoeling de zaak in te richten als een soort restaurant waar ook hele pizza's, pasta's, hamburgers en salades geserveerd zouden worden. En waar mensen konden zitten zonder hun vette hap buiten de deur op te eten. Maar de gemeente was niet van mening dat het hier om een restaurant gaat.

Lees ook: Rechter: New York Pizza is wel fastfood; vergunning terecht geweigerd

Omdat fastfoodzaken in het bestemmingsplan van de gemeente niet zijn toegestaan in dat gebied, heeft New York Pizza op deze vorm ingezet, anders dan andere vestigingen. Maar de voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. De rechter zegt dat, gezien de bekendheid van de keten, veel mensen toch zullen komen om pizzapunten te halen om die buiten op te eten. Dit zorgt, volgens het stadsdeel, weer voor onder andere afvaloverlast.

Lees ook: New York Pizza blijft bij standpunt en gaat in hoger beroep: 'Pizza is géén fastfood'

New York Pizza heeft aangedragen dat ongeveer 25 procent van de verkoop zal bestaan uit kleine etenswaren en dat een overgroot deel binnen aan tafels zal worden gegeten. Er is geen bewijs aangeleverd waaruit blijkt dat dit echt zo gaat zijn. De bezwaren van New York Pizza zijn dus ongegrond volgens de rechter.