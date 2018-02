Politiek wil maatregelen voor aanpak drugsbazen in de stad

De politie in de stad heeft te weinig capaciteit om kopstukken in de drugshandel op te sporen, dat was de boodschap van hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg gisteravond in het AT5-programma Het Verhoor. Politieke partijen in de Stopera willen nu dat het stadsbestuur actie gaat ondernemen.

Raadsleden Sofyan Mbarki (PvdA), Marianne Poot (VVD), Rutger Groot Wassink (GroenLinks), Reinier van Dantzig (D66) en Daniël Peters (SP), hebben vandaag een zogenaamde raadsactualiteit aangevraagd over het capaciteitstekort bij de politie. 'Met een moord op een onschuldige Amsterdammer nog geen twee weken geleden in het achterhoofd willen de indieners met de raad en het college in gesprek over de noodzakelijke vervolgstappen vanuit het gemeentebestuur', aldus de drie aanvragers van het debat. Ze refereren daarmee aan de schietpartij in het buurtcentrum op Wittenburg, waarbij de 17-jarige Mohammed Bouchikhi om het leven kwam.

Drugsgebruik en liquidaties

De drie raadsleden willen het onderwerp komende woensdag tijdens de raadsvergadering op de agenda. In Het Verhoor gaf Aalbersberg aan dat de Amsterdamse politie de grip op de drugshandel in de stad voor een gedeelte kwijt is. 'We komen te weinig toe aan de structurele onderzoeken: de echte bazen in de internationale drugshandel. En we weten: een hoofdstad met deze infrastructuur, met de omvang van drugsgebruik in de stad, daar zit natuurlijk een deel van de oorzaak van liquidaties: ruzies, concurrentie, afgepakte partijen drugs en belangen in de cocaïne-handel.'

De vijf partijen zeggen zich grote zorgen te maken om de veiligheid in de stad. 'Nu de politie aangeeft dat liquidaties in de stad vrijwel altijd verbonden zijn aan de drugshandel vinden ondergetekenden het onverantwoord dat deze zaken blijven liggen.'