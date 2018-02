Grote brand in De Pijp: tramverkeer omgeleid

In de Rustenburgerstraat in De Pijp is vanavond een grote brand ontstaan. De brand is inmiddels geblust.

De brand brak rond 19.30 uur uit. Er waren uitslaande vlammen te zien en er ontstond een grote rookwolk. De brandweer kwam in eerste instantie met drie wagens ter plaatse.

Rond 19.45 uur schaalde de brandweer op. De brand werd toen gezien als 'grote brand' en er werden ongeveer zes extra brandweerwagens opgeroepen.

Kroeg

Een buurtbewoner sprak van een 'heftige fik'. 'Het leek wel een kerstbomenverbranding op een dakterras. Wij zijn nu geëvacueerd en mogen ons huis niet in. We moeten opwarmen in een kroeg op de hoek.'

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het vuur inderdaad op een dak ontstaan. De vlammen zijn daarna de zolderetages van twee woningen in geslagen. Daar is veel roet- en waterschade ontstaan. Het is nog de vraag of de bewoners van die twee woningen vannacht thuis kunnen slapen.

Tramverkeer

De omgeving van de brand werd ruim afgezet. Het tramverkeer op de Ferdinand Bolstraat moest daardoor worden omgeleid, liet de brandweer weten.

Er werd uit voorzorg een ambulance opgeroepen, maar er bleek niemand gewond te zijn geraakt.