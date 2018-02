Aantal misdrijven gedaald maar incidenten wakkeren gevoelens van onveiligheid aan

Het totaal aantal misdrijven in de stad is in 2017 dan wel afgenomen maar de gemeente, het Openbaar Ministerie en de politie hebben meer dan genoeg zorgen.

Het totaal aantal misdrijven in de stad is in 2017 met 5 procent gedaald. Vooral zakkenrollerij (-18%) straatroof (-11%) geweld (-20%) en bedreiging (-10%) daalden fors. Zorgen zijn er over de inbraakcijfers en het aantal overvallen en dan vooral de leeftijd van de daders.

Steeds jonger, steeds harder

'Overvallen worden bijvoorbeeld opvallend vaak gepleegd door jongeren die uit zijn op snel geld', schrijft de driehoek. 'Meestal zijn het jongens met weinig toekomstperspectief, die overlast veroorzaken en die relatief snel af glijden naar criminaliteit.Verjonging en verharding is al langer een trend'.

Ook de daling van het aantal geweldsdoden (23 naar 17) is voor de driehoek geen reden voor optimisme. 'De onrust is niet voorbij', schrijft waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen verwijzend naar de schokkende schietpartij in een buurtcentrum op Wittenburg en de liquidatie in de Diamantbuurt. 'Er is daarom geen enkele reden om achterover te leunen.'

Amsterdamse driehoek presenteert jaarcijfers over 2017. Conclusie: op veel vlakken wordt de stad veiliger, maar gevoel is niet altijd zo. Driehoek haalt liquidatie in buurtcentrum Wittenburg aan als voorbeeld. pic.twitter.com/tk4fQhJE09 — Mark Schrader (@markschrader) February 12, 2018

Meer crimineel vermogen afgepakt

Het Openbaar Ministerie zet ook hoog in op het afpakken van vermogen met een herkomst in de misdaad. Er is vorig jaar voor 22 miljoen euro aan goederen in beslag genomen. Daar kwam nog eens ruim 10 miljoen euro bovenop aan incassobetalingen opgelegd door de rechtbank.

Het moment van de openbaring van de cijfers werd ook aangegrepen om de druk op het politieapparaat aan te stippen. De drukte, de veiligheid in de stad, de vluchtelingenstroom en een enorm aantal demonstraties (789 aangekondigde protestacties) in de stad zorgde voor overwerk.

Wat minder makkelijk in cijfers is te bevatten is discriminatie en intolerant gedrag, een belangrijk thema voor de driehoek. 'Polarisatie is een voedingsbodem voor radicalisering en bevordert wantrouwen. (...) Voorbeelden daarvan zijn bedreigingen en mishandelingen van homo’s, een onthoofde pop bij de Emir Sultan moskee in Noord en de vernieling van het koosjer restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg.'

De impact van dit soort incidenten zorgen onrust en een gevoel van onveiligheid onder Amsterdammers, stelt de burgemeester. Er wordt vanuit de driehoek dan ook veel tijd en energie gestoken in het voeren van gesprekken met bijvoorbeeld de joodse gemeenschap, de LHBTI-ers en de moslimgemeenschap.

Minder straatroven en minder gevallen van zakkenrollerij in 2017 in Amsterdam pic.twitter.com/eReYHIFjPH — Mark Schrader (@markschrader) February 12, 2018

Stijging van het aantal woninginbraken en overvallen. Over die laatste: zorgen om jonge, roekeloze daders die ‘snel geld willen’ pic.twitter.com/OaGeEQ1kOw — Mark Schrader (@markschrader) February 12, 2018