Brand in voormalig ING-kantoor Zuidas: 120 mensen geëvacueerd

In het voormalig kantoor van ING aan het Skûtsjespad in Zuid heeft vanochtend een brand gewoed. De 120 mensen die aanwezig waren in het markante kantoorpand werden geëvacueerd.

Dat meldt een woordvoerder van de Brandweer Amsterdam-Amstelland. De brand woedde op het dak van het gebouw en is inmiddels geblust. Waarschijnlijk ontstond het vuur tijdens werkzaamheden. Het aanwezige personeel werd ondergebracht in andere kantoorpanden in de directe omgeving. Twee mensen zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Zij ademden rook in.

Het gebouw staat pal langs de A10, maar volgens de brandweer heeft het verkeer geen hinder ondervonden van rook. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. De brandweer is nog bezig met controles. Als alles veilig blijkt te zijn mag het personeel weer terug naar binnen.

Over de oorzaak van de brand is officieel nog niets bekendgemaakt, maar volgens een van de geëvacueerde werknemers 'is er een gasfles in de fik gegaan'. 'Daarom is die brand ontstaan.' Van paniek was geen sprake, vertelt een ander. 'We zijn in goed handen, het gebouw zal niet in een keer in elkaar storten of in de fik vliegen.'

Naast de ring van Amsterdam (#A10) bij Buitenveldert staat een gebouw in brand. Verkeer heeft er nog geen hinder van. #brand #Amsterdam pic.twitter.com/lc7bkieM9E — VID (@vid) February 14, 2018

Grote brand #Skutsjespad (ring A10 zuid) Amsterdam. Heeft u last van de rook, sluit deuren en ramen en schakel ventilatie uit https://t.co/1RvVlEy2QM — Brandweer AA (@BrandweerAA) February 14, 2018