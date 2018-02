Stad dringt in Den Haag aan op besluit over vuurwerkverbod

De vier grote Nederlandse gemeenten willen dat het kabinet gaat besluiten of er een vuurwerkverbod gaat komen in Nederland. De G4, waar Amsterdam onderdeel van is, heeft in een brief aan minister Grapperhaus en staatssecretaris Van Veldhoven gevraagd om een snelle beslissing.

Rond de jaarwisseling kent de stad al enkele vuurwerkvrije zones. Zo mag er rond Artis en bejaardentehuizen niet geknald worden. Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen sluit zich, net als veel andere burgemeester, met de brief aan bij de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die raad pleitte vorig jaar al voor een verbod op knalvuurwerk en pijlen, schrijft de NOS.

Signaal afgeven

Het kabinet heeft nog niet gereageerd op het advies van de Onderzoeksraad. Met de brief hopen de gemeenten een signaal af te geven. 'Zodat op tijd bekend is welke regels komende jaarwisseling gelden voor de verkoop en het afsteken van vuurwerk', staat in de brief geschreven.

Minister Grapperhaus heeft al laten weten bezig te zijn met 'totaalpakket'. Zo moet ook het geweld tegen politie en hulpverleners strenger bestraft kunnen worden. In de eerste helft van dit voorjaar moeten die regels gepresenteerd worden.