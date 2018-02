Geblesseerde Dolberg traint vanaf maandag weer op het veld

De geblesseerde Kasper Dolberg kan vanaf maandag weer meedraaien op gras. Dat zegt trainer Erik ten Hag tijdens de wekelijks persconferentie.

In de laatste competitiewedstrijd van 2017 bleek dat de Deen breuk had opgelopen in zijn rechtervoet. Zeker twee maanden was de 20-jarige spits geblesseerd.

Met de komst van de 34-jarige veteraan Klaas-Jan Huntelaar is Dolbergs basisplaats niet meer vanzelfsprekend. Maar omdat Ajax rond de jaarwisseling ook een nieuwe trainer kreeg, is niet duidelijk wie de voorkeur zal krijgen.