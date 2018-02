Ziekteverzuim en overplaatsingen: problemen bij politie door verbroken relaties binnen korps

Binnen het politiekorps in Amsterdam hebben veel medewerkers een relatie met een collega. Nou is daar niets op tegen, maar als een relatie op de klippen loopt heeft dat vervelende gevolgen. Gevolgen die voor een deel op het bordje komen van de korpsleiding.

'In sommige teams heeft meer dan de helft van de medewerkers een relatie met een collega. Dus als het misgaat, hebben wij twee problemen', legt korpschef Pieter Jaap Aalbersberg uit in het AD. 'Nog los van het feit dat we een van beide medewerkers moeten overplaatsen, leiden relatiebreuken tot meer ziekteverzuim. Dus daar moeten wij iets mee.'

'Relatie met collega soms beter dan thuis'

Het interview met Aalbersberg is onderdeel van een groter verhaal van de krant over relatieproblemen op de werkvloer. Volgens de korpschef hebben 'tientallen procenten' van de agenten en leidinggevenden een relatie met een collega. Bestaande relaties van agenten lopen ook vaker mis, door het werk. 'De politie werkt 24/7. Als je geregeld acht uur met elkaar in een surveillanceauto zit, bloeit er weleens wat op. Samen maak je spannende situaties en vreselijke dingen mee. Daar praat je dan over met elkaar. En dat kan ertoe leiden dat je met een collega een betere relatie krijgt dan met je partner thuis', aldus Aalbersberg.

Overplaatsing en mediator betalen

Als relaties met collega's onderling stuklopen, dan brengt dat veel problemen met zich mee. Het ziekteverzuim gaat omhoog en de medewerkers moeten worden overgeplaatst. De politieorganisatie zelf onderneemt direct actie doormiddel van een overplaatsing en er wordt aangeboden een mediator te betalen. Als de twee tortelduifjes samenwoonden, dan moet er ook een nieuwe woning worden gezocht op de toch al krappe Amsterdamse woningmarkt. 'Een nieuwe woning vinden is in Amsterdam ook een probleem. Vroeger had de politie een eigen huisvestingsprogramma, maar tegenwoordig kunnen wij op dat gebied helaas niets meer doen.'

Er is tegenwoordig wel een 'loopgroep' in het leven geroepen. Er wordt dan een uur hardgelopen onder begeleiding van een trainer. 'Je loopt het uit je lijf. Daardoor komen mensen uit de slachtofferrol', zegt de korpschef in de krant.