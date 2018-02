Shane Kluivert is wel eens hard voor broer Justin: 'Maar ik ben vaker lief'

De doorbraak van Justin Kluivert is inmiddels al een feit maar de volgende Kluivert-telg zit er aan te komen. Zijn minstens zo beroemde broertje Shane volgt zijn broer op de voet. 'Ik ben weleens wat harder maar niet zo vaak als dat ik lief tegen hem ben.'

Hij speelt inmiddels in de jeugd van FC Barcelona, heeft een eigen kookboek en wordt op verschillende kanalen door duizenden mensen gevolgd. 'Ik wordt al best vaak herkend, dat zijn vaak Nederlanders in Spanje', zegt hij tegen Touzani TV.

Eerste van Barca?

'Maar mijn droom is om in het eerste van FC Barcelona te spelen, maar dan moet ik nog hard werken', gaat hij verder. 'Ik krijg vaak advies voor de wedstrijd van Justin, maar dat doe ik ook bij hem. Dat vind ik leuk om te doen. Ik probeer hem te motiveren.'

De twee trappen een balletje op het Cruyff Court in Betondorp. 'Ik weet dat hij een legend was, een hele goede speler van Ajax en Nederlands Elftal. Nummer 14. En hij was ook een lieve man, heb ik gehoord.'

Bekijk hier het hele filmpje: