Carel Eiting (20): 'Ze noemen mij, Matthijs en Frenkie weleens de Drie Musketiers'

Een weekje na zijn twintigste verjaardag, stond Carel Eiting vanmiddag in Zwolle de hele tweede helft op het veld voor Ajax. En dat deed hij heel goed.

Of hij de smaakmaker was? 'Dat vind ik wel een beetje overdreven, moet ik eerlijk zeggen', zegt Eiting tegen AT5. De geboren Amsterdammer debuteerde twee maanden geleden in de eredivisie en wist dat hij vandaag waarschijnlijk aan de bak moest. 'Vanaf vanochtend moest ik al klaar zijn voor een invalbeurt, want Lasse (Schöne, red.) had last', vertelt hij.

'Het is nu een half jaar dat ik elke dag echt bij de selectie ben. Dit jaar ben ik er vol bij. Dus ik kon niet wachten. Eigenlijk had ik heel veel zin om hier onderdeel te zijn van het team', zegt Eiting. 'Ik vond het in ieder geval fantastisch om er te staan. En natuurlijk twee vrienden achter me (Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, red.) die me heel goed hielpen. En dat was eigenlijk hartstikke leuk in het veld.'

Kortom, met zijn vrienden heeft hij vanmiddag een lekker potje gevoetbald. Samen met De Ligt en De Jong vormt Eiting een soort 'Drie Musketiers'. 'We worden weleens zo genoemd. We lijken wel een beetje op elkaar allemaal. Dat is wel grappig', aldus de jonge Ajacied.