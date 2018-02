Vuilniswagenchauffeur rijdt zichzelf vast in trambaan: 'Maandagochtend, hè'

Een gedeelte van de Churchill-laan in Zuid is vanochtend enkele uren afgesloten geweest voor het verkeer. Een bestuurder van een vuilniswagen dacht een wegversmalling te kunnen omzeilen door over de trambaan te rijden, maar dat ging niet helemaal goed. Omstanders vonden de situatie vooral grappig.

'Ik dacht eerst dat ik het niet goed zag', aldus één van de omstanders. Hij dacht dat de vuilniswagen 'iets aan de trambaan deed'. Maar het bleek dus dat de wagen de verkeerde weg was ingereden. 'Dat vind ik wel heel mooi om te zien, eigenlijk.'

Ook een andere omstander vond de hele situatie 'lachwekkend'. 'Je ziet toch duidelijk dat dit gras is en dit asfalt. Hoe kom je daar nou terecht?' Zelf had hij wel een verklaring: 'Maandagochtend hè?'.

Weg weer vervolgen

Een medewerker van de bergingsdienst was vastbesloten om de vuilniswagen er weer uit te halen. 'We laten extra materiaal aanrukken en zetten de vuilniswagen op een plaat, zodat 'ie z'n weg weer kan vervolgen.'

Lees ook: 'Grof geschut' nodig bij wegslepen zandwagen met lekke banden

Op de vraag wat hij nou van de hele situatie vond, wilde de medewerker geen commentaar geven. Wel zei hij dat hij zich 'niet prettig zou voelen' als hij in de schoenen van de chauffeur had gestaan. Maar niet iedereen had medelijden met de chauffeur. 'Eigen schuld, dikke bult. Dan moet je graven hè', zei een omstander lachend.