Kale en Kokkie zijn volgende week een beetje voor Feyenoord

Ajax-fans Kale en Kokkie stonden vandaag met een bijzonder goed humeur bij 'De Toekomst'. Niet omdat Ajax gisteren tegen Zwolle zo goed speelde, maar eerder vanwege het puntverlies van PSV tegen Heerenveen. Het gat is nu vijf punten en kan verder slinken als Feyenoord zondag wint.

Kale en Kokkie durfden het bijna niet meer te hopen. 'Maar voordat je het goed besefte, stond het 2-2.' Heerenveen hield de spanning er wel in: het tweede goal viel pas in de 83ste minuut. 'Maar dat vond ik ook wel lekker', aldus Kale.

Op dat moment rijdt Hakim Ziyech plotseling voorbij. 'Het houdt toch een keer op hè, dat geluk daar in Eindhoven', roepen de mannen vrolijk naar hem. Wel hebben ze nog een advies voor de speler. 'Je doet jezelf tekort, je moet die wedstrijd veel eerder in het slot gooien.' Ziyech is het daar wel mee eens. 'Bij de rust moet je al 2-0 voorstaan.'

Supporten van Feyenoord

'Toch is dat wel een autootje voor mij', zegt Kokkie zodra de Ajacied wegrijdt. Maar dan komt de hamvraag: zijn de mannen komende zondag voor Feyenoord, als de club tegen PSV speelt?

Kokkie gunt de Rotterdamse club, vooral vanwege het belang voor Ajax, wel een overwinning. 'Ik hoop dat ze 5, 6, 7 goals maken', aldus Kokkie. Maar Kale gaat dat toch te ver. 'Dat krijg ik niet uit mijn strot.'