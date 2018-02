Actrice uit rechtbank gezet bij proces Willem Holleeder

Tijdens het proces tegen Willem Holleeder werd iemand uit de rechtbank gestuurd, omdat diegene tegen de regels in opnames zat te maken. Inmiddels is bekend dat het zou gaan om een actrice, die de rol van Sonja Holleeder gaat vertolken in een serie over Astrid Holleeder's boek Judas.

Actrice Marit van Bohemen had persaccreditatie gekregen en mocht daardoor vandaag aanwezig zijn bij het proces. Tijdens de zitting maakte ze een opname van 30 seconden om 'beter in haar rol te kunnen komen', dat brengt RTL Boulevard naar buiten.

RTL Boulevard meldt dat degene die vandaag is weggestuurd uit de Bunker een actrice is. Ze gaat in een nieuwe RTL-serie de rol van Sonja Holleeder spelen. Wat ongelooflijk knullig. https://t.co/4vveusu8RL — Mark Schrader (@markschrader) February 19, 2018

De rechter noemde dat 'strikt onwenselijk'. Maar tegen RTL Boulevard zegt de actrice dat ze zich 'van geen kwaad bewust was'. Nu ze op de hoogte is van de regels van de rechtbank, zou Bohemen zich doodschamen.

Zesdelige serie

De actrice neemt in de zesdelige serie Judas de rol van zus Sonja op zich. De serie is gebaseerd op het eerste boek van Astrid Holleeder, waarin ze schrijft over de periode die volgde op Holleeders vrijlating in 2012.

Maar ook het verleden staat in Judas centraal: volgens zijn zus heeft Holleeder zijn eigen familie dertig jaar lang geterroriseerd, afgeperst en bedreigd. Het boek werd in meerdere talen vertaald en was in Nederland het best verkochte boek van 2016.