Schiphol en Deliveroo starten maaltijdbezorgdienst tot aan de gate

Wachten duurt lang, zelfs als je bijna aan boord gaat van het vliegtuig dat je naar je vakantiebestemming moet brengen. Om het leed iets te verzachten begint Schiphol een bezorgdienst voor passagiers, die hun sushi of pizza aan de gate kunnen laten bezorgen.

Voor de dienst heeft Schiphol de handen ineengeslagen met maaltijdbezorger Deliveroo en cateraar HMS Host International, schrijft Luchtvaartnieuws.nl. HMSH Host International baat de horecagelegenheden op Schiphol uit.

Op dit moment is de bezorgservice alleen beschikbaar voor passagiers die via de E-pier vliegen. Tussen 7.00 uur 's ochtends en 20.30 uur 's avonds kunnen zij via een app een bestelling doorgegeven. Zodra die is geplaatst, komt er binnen een kwartier een Deliveroo-medewerker op een step voorgereden om de maaltijd af te leveren.

D-pier

Het gaat om een proef waaruit duidelijk moet worden of er belangstelling is voor de dienst. In maart wordt de bezorgservice uitgebreid naar de D-pier, waarna de luchthaven een knoop over het voortbestaan van de dienst doorhakt.

Behalve op de pier en bij de gate kun je de maaltijden ook laten bezorgen bij het Mercure Hotel in Lounge 3, na de paspoortcontrole. De maaltijden worden bereid in de restaurants van de Street Food Market en de bezorgkosten bedragen - zowel aan de gate als in het hotel - 2,50 euro.