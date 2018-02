Vicepremier in Amsterdam om charme-offensief Medicijnagentschap

Dat het Europees Medicijn Agentschap (EMA) naar Amsterdam komt in plaats van Milaan, viel in slechte aarde bij de Italianen. Vicepremier Hugo de Jonge zal vandaag een groep Europarlementariërs welkom heten om hen alsnog gerust te stellen over de beslissing.

De Italianen hadden stampij gemaakt omdat Amsterdam in hun ogen valse beloften had gedaan. Maar ook de rancune van de Spanjaarden, die de 80-jarige oorlog nog vers in het geheugen zouden hebben, was de reden waarom niet Milaan maar Amsterdam het prestigieuze instituut toegewezen kreeg.

Londen was eerder de thuishaven van het EMA, maar door de Brexit moet het instituut verhuizen. Daardoor lopen de Italianen miljarden aan economische activiteiten mis - het agentschap zou de economie met 1,7 miljard aanjagen. Er werken 900 mensen en trekt tienduizenden bezoekers per jaar.

Gang naar de rechter

Toen er kritiek kwam op het tijdelijke onderkomen van het geneesmiddelenbureau, zagen de Italianen hun kans schoon voor een gerechtelijke procedure. Ze stapten gelijktijdig naar het Europees Hof als een lagere rechtbank.

Het charme-offensief van Hugo de Jonge moet de laatste twijfelaars overtuigen. Hij noemde de Italiaanse stampij eerder een 'achterhoedegevecht'. De weerstand in Italië wordt deels verklaard door aanstaande verkiezingen.