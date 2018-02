Ivens: Ollongren doet te weinig voor Amsterdamse woningmarkt

SP-wethouder Laurens Ivens heeft uitgehaald naar zijn voormalige collega Kajsa Ollongren. Tegen Het Parool zegt de wethouder Wonen dat hij gehoopt had om te kunnen profiteren van de goede contacten, maar Amsterdam er bekaaid vanaf komt.

'Het is mij nog steeds niet gelukt om met haar aan tafel te komen en de Amsterdamse problemen op de woningmarkt te bespreken', zegt Ivens tegen de krant. Volgens Ivens zou hij op z'n vroegst in maart bij haar aan tafel kunnen schuiven. 'Dat is een teleurstelling. Ik ken haar, ze herkent de problemen in de stad, daarover hebben we de afgelopen jaren veel gesproken'.

Beleggers en vakantiehuur

Hoewel het College letterlijk en figuurlijk flink aan de weg timmert wat betreft woningbouw, gaat er toch een brief uit naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Behalve woningbouw is Ollongren ook gewenst bij de strijd tegen beleggers en vakantiehuur.

Donderdag werd in het tweejaarlijkse onderzoek naar de woningmarkt bekend dat met name middeldure huur en koop bijna onmogelijk wordt. Slechts 15,6 procent van de woningen is bereikbaar voor middeninkomens zonder vrij vermogen.

Puntensysteem

Ivens pleit in Het Parool voor een vergelijkbaar puntenstelsel, zoals dat ook bij sociale huur bestaat. Volgens de SP-wethouder stijgen de woningkosten in het middensegment te hard omdat er voor woningen in de vrije sector geen plafond bestaat.

