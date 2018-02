Twee jaar cel en jeugd-tbs voor dodelijke steekpartij Oosterpark

Een inmiddels 18-jarige jongen is veroordeeld voor een dodelijke steekpartij in het Oosterpark. Hij heeft 2 jaar cel en jeugd-tbs opgelegd gekregen, omdat hij indertijd minderjarig was. Ook twee eerdere gewelddadige berovingen achtte de rechter bewezen.

De 33-jarige homoseksuele Jan Majdanskiwerd vorig jaar op 3 maart vermoord op een homo-ontmoetingsplaats in het Oosterpark. Eerder zei persofficier Katelijne den Hartog dat de dader zijn slachtoffers uitzocht bij de mannenontmoetingsplek. Hij keek uit naar kwetsbare mannen, die hij vervolgens beroofde.

De jongen lokte zijn slachtoffers de bosjes in door een seksueel spelletje met hen te spelen, en ze vervolgens te beroven onder bedreiging van een mes. Er zou ook nog een andere dader zijn, maar in eerdere verhoren wilde de de veroordeelde niets over hem kwijt, omdat er in zijn ogen niks erger is dan verraad.

Een paar weken na de moord op Majdanski bekende de jongen de moord in een telefoongesprek met zijn moeder. De roofovervallen vonden eerder plaats, in december 2016 en januari 2017.

Berecht als minderjarige

De aanklager wilde dat de jongen als volwassene werd berecht, maar daar ging de rechtbank niet in mee. De rechtbank acht de kans dat zijn gedrag verbetert groter wanneer de verdachte als minderjarige zou worden berecht. Wel heeft hij de zwaarste mogelijke straf opgelegd gekregen.