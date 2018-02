Meer ruimte en minder kramen: zo ziet het nieuwe Waterlooplein eruit

De markt op het Waterlooplein moet in de toekomst verkleind worden. Het aantal kramen wordt teruggebracht naar maximaal 194 en de metalen opslagboxen moeten verdwijnen. Ook wordt het stuk voor de Mozes en Aäronkerk vrij gehouden van markt. Dit blijkt uit de verbouwplannen van het Waterlooplein die stadsdeel Centrum heeft gepubliceerd.

Er blijven nog steeds genoeg kramen voor de ondernemers die nu vast op de markt staan en er blijven er nog genoeg over voor tijdelijke kramen. Nu staan er 280 kramen waarvan gemiddeld 60 procent leeg staat. Er worden nu dus gemiddeld 168 kramen gebruikt en straks is er plek voor 194. De markt moet dus niet alleen kleiner, maar ook compacter en voller worden.

Verplaatsing boxen

De boxen verhuizen eveneens naar het westelijk deel van het Waterlooplein, zodat de rest van het plein vrij blijft als er geen markt is. Ook de Zwanenburgwal wordt beter begaanbaar buiten markttijden. Daar komen maximaal zes boxen te staan langs het water, zodat er meer zicht is op en over het water. De vijftig boxen die er nu nog staan worden teruggebracht naar dertig. De vier frietkramen die nu nog op en rond de markt staan moeten een andere plek zoeken en verplaatsbaar zijn buiten markttijden.

Zomer- en wintermarkt

Uiteindelijke doel van stadsdeel Centrum is om een plein te maken met een 'compacte en gevarieerde' markt. Onderdeel van de variatie is de mogelijkheid de markt verschillend in te delen in bijvoorbeeld een zomer- en wintermarkt. Ook wordt het plein levendiger omdat er op de begane grond van het stadhuis aan de kant van het plein (de plint) winkels komen.

Boxen voor opslag

De boxen zullen rug-aan-rug in zes groepjes van vier en drie groepjes van twee op het plein worden gezet. Aan de boxen komt een luifel van 2,5 meter waaronder de marktkooplui hun koopwaar kunnen uitstallen. Voor het uiterlijk van de boxen heeft het stadsdeel gekeken naar een soort tiny houses-achtige bouwwerken, zo blijkt uit het ontwerp. Dit staat echter nog niet vast.

Parkeerplekken voor auto's en fietsen

Ook qua auto's wordt het rustiger op het plein. Waar er nu aan de noordkant nog geparkeerd kan worden op acht plekken is dat straks niet meer mogelijk. Het stukje asfalt dat er nu nog ligt aan de noordkant van het plein verdwijnt ook; het hele plein krijgt rode klinkers. De fiets krijgt wel meer ruimte op het plein. Er komen 180 plekken waar je je fiets kwijt kan, waar dat er nu nog zeventig zijn. Het fietsenvak tegenover de Episode verdwijnt.

3,4 miljoen euro

Voor de hele herinrichting van het Waterlooplein is een budget vrijgemaakt van 3,4 miljoen euro. De kosten van het pleinontwerp worden tot nu toe geraamd op 2,86 miljoen. De bedoeling is dat het nieuwe plein in het eerste kwartaal van 2020 wordt opgeleverd. De plannen moeten nog worden vastgesteld voordat het definitief doorgaat.