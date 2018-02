De Holleeder-tapes: niemand is veilig voor de tirades van Willem

Het Openbaar Ministerie trok vandaag alles uit de kast om de ware aard van Willem Holleeder te schetsen aan de hand van geluidsopnames, vooral gemaakt door zus Astrid. Relevant of niet, de opnames van een briesende Holleeder zijn pikant.

Holleeder en de Jordaan, onlosmakelijk verbonden

OM: 'Vorige week zei u hoe het is gegaan na uw vrijlating na de afpersing van Endstra. U ging naar Apeldoorn?'

Holleeder: 'Ja, vlakbij Apeldoorn.'

OM: 'Maar u ging wel iedere dag naar Amsterdam? Terwijl u met de reclassering had afgesproken daar niet meer te komen.'

Willem: 'Ja, in Amsterdam woont mijn familie hé. Je kunt wel in een weiland gaan zitten ergens in Friesland maar ik ben gewoon naar mijn familie gegaan. Ik ben en blijf een Jordanees. Het gaat toch om die Westertoren, he.'

Woedeuitbarsting #1

Holleeder: 'Ik denk dat zij een beslissing moet nemen en het jou moet komen vertellen (...) Als ik haar vanavond tegenkom, sla ik haar het ziekenhuis in. Ik ben nog nooit zo boos geweest (...) Ik kan er niet mee leven As... Dit is nog erger dan dat anderen (...) Voor geld (..) Ik sla d'r hartstikke dood. Ik breek d'r neus, Breek d'r kaak. Ik ben echt door het dolle. Ik sleur haar door de bosjes heen hier (...)'

Astrid en Willem over de verfilming van de Heineken-ontvoering:

Holleeder: 'Meijer en Boellaard moet ik het bos in sturen en nu wil zij mij ook nog even het bos sturen. (...) Luister As, ik zweer het: het maakt me echt niks meer uit hé. Door haar heb ik bijna drie jaar. Ze moet echt ophouden. Ze weet niet wat ze begint, hé Assie. Ik zweer het. Ik ben echt het ZAT. ZAT. KANKERHOER! Gewoon weer beginnen (...)

Woedeuitbarsting #2

Willem: 'Laatste waarschuwing nu. Je hangt aan zo'n draadje (..) Als je mijn zussie niet was geweest, was je er allang geweest (..) Rode kaart.'

Tirade tegen een 11-jarig kind

Willem probeert iemand telefonisch te bereiken maar zonder succes. Eerst neemt de 11-jarige dochter op.

Holleeder: 'Geef je moeder maar ff.'

Holleeder tegen moeder: 'Je moet zeggen dat hij met die kale kankerkop (...) Jij gaat hem nu bellen!'

Vrouw: 'Hij doet het toch niet.'

Holleeder: 'Geef mij zijn nummer maar, wie denkt hij dat hij is! Ik ben geen Sonja, hé! Ik bel je over twee minuten terug.'

Willem belt terug en krijgt de 11-jarige dochter van de vrouw weer aan de lijn.

Meisje: 'Hallo. Ja papa neemt niet op.'

Holleeder: 'Zeg dat als hij problemen zoekt, hij die kan krijgen. Ik ben geen clown van hem. Anders ga ik echt ellende maken. Jouw vader is een grote pisbak! Ik heb een schijthekel aan hem. Ik schijt op zijn kale kop. Zeg maar tegen je vader dat Willem heel pissig is. Dan los ik het ff met hem op, die kankerhond.'

Willem over de aangifte van Peter R. de Vries tegen Willem na de bedreiging:

Holleeder: 'Voor die jongen zal het verschrikkelijk zijn, As. Ik trek dit niet. Wat een kankerstreek dit. Wat een vieze hond. Dan zit ik liever levenslang. As, hij speelt een spel.'

Astrid: 'Heb je het met Stijn (Franken) echt uitgezocht?'

Willem: 'Ja, het OM kan besluiten om een berisping te geven of mij terug te sturen naar de gevangenis. Vanwege mijn voorlopige invrijheidstelling.'

Woedeuitbarsting #3

Holleeder: 'Iedereen heeft gezeik om die kankerfilm! En dan kan ik er weer 3 jaar bij gaan zitten. Ik denk dat hij (Peter R. de Vries) zijn poot stijf gaat houden en stoer gaat doen. Hij heeft de wind mee. Betere reclame voor die film is er niet, he. (..) En Sonja heeft mijn leven verkankerd! Omdat zij zo genaamd alles moet hebben. Ik ben er kotsmisselijk van. Die vieze kankerhond, omdat hij aangifte doet. Die vieze hond!'

Rechter Frank Wieland kan gevat uit de hoek komen:

Advocaat Janssen wil opheldering: 'Wij hebben deze specifieke gesprekken (getapt in de gevangenis) ook opgevraagd. Eerder is gecommuniceerd dat deze vernietigd waren.'

OvJ Tammes: 'Dat weet ik niet. We hebben alle gesprekken uitgeschreven, maar het is best merkwaardig. Het antwoord moet ik u schuldig blijven.'

Holleeder tegen OvJ: 'U hoeft zich niet schuldig te voelen...'

Rechter: 'Nu worden de rollen omgewisseld.'