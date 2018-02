VVD: 'Reinier van Dantzig is onbetaalde medewerker campagne Forum voor Democratie'

Eric van der Burg, lijsttrekker van de VVD, heeft vanavond hard uitgehaald naar Reinier van Dantzig. Volgens Van der Burg besteedt de D66-er te veel aandacht aan de partij Forum voor Democratie.

Van Dantzig nam het Van der Burg kwalijk dat hij Forum voor Democratie niet uitsluit. Hij refereerde aan een eerdere uitspraak van Van der Burg, die zich volgens de D66'er heeft afgevraagd of er geen 'belangrijkere zaken waren dan racisme'. 'Hoe haalt u het in uw hoofd om te zeggen dat de VVD onverschillig staat tegenover racisme?', reageerde Van der Burg. 'Dat is retoriek die u niet moet toepassen.'

De VVD'er deed de eerdere uitspraak vanwege het 'verschrikkelijke debat' tussen de landelijke lijsttrekkers in De Balie. 'Het was vooral geschreeuw, geroep en getier. Op Lilian Marijnissen na, dat was geloof ik de enige die echt helemaal rustig bleef. Voor de rest was het schreeuwen, door elkaar heen praten, straattaal gebruiken. Het had niets meer te maken met de leiders van het land die uitleggen wat er moet gebeuren in het land.'

Hij vindt het opmerkelijk dat D66 tijdens de campagne zo vaak naar Forum voor Democratie, de partij die is opgericht door Thierry Baudet, uithaalt. 'Op dit moment is meneer Van Dantzig een onbetaalde medewerker van de campagne van Forum voor Democratie. Want u zet ze teveel in de spotlights. Laten we het hebben over waar we zelf voor staan.'

De D66'er vond dat onzin. 'Ik heb me er aan gestoord en nu heb ik de kans in dit debat om Eric van der Burg hierop te bevragen. Wat ik van u wil weten, u bent een voorvechter van LHBTI-rechten, vindt emancipatie van vrouwen enorm belangrijk. Voor D66 was het een optelsom. Dan vraag ik me af, is het voor u ook een optelsom?'

Acht lijsttrekkers gingen vandaag op AT5 met elkaar in debat over de vrijheid in de stad.