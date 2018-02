Hoe ver gaat vrijheid in de stad? 'Een tegencultuur is heel belangrijk'

Vrijheid zit in het DNA van Amsterdam, maar hoe gaat het met die vrijheid in de stad? Daarover gingen acht lijsttrekkers vanavond in debat op AT5.

Tijdens het Vrijheidsdebat werd onder meer gesproken over de raamprostitutie in de binnenstad. De PvdA is voor een pooierverbod. 'Je ziet nog echt vrouwen op de Wallen staan die een tattoo in hun nek hebben, wat gewoon betekent dat ze het eigendom zijn van een pooier. Dat is afschuwelijk', zei lijsttrekker Marjolein Moorman.

CDA'er Diederik Boomsma wil prostitutie helemaal verbieden. 'Je ziet dat, sinds het gelegaliseerd is, die misstanden niet zijn afgenomen. Dat was het idee. Het idee was dat het in het zicht was en we alles konden controleren en het onder onze hoede was. Dat blijkt dus niet te kloppen.'

GroenLinks lag ongeveer een maand geleden onder vuur vanwege deelname aan een demonstratie tegen 'extreemrechtse partijen' op 18 maart, waar ook extreemlinkse groeperingen zoals de Antifascisten meelopen. Lijsttrekker Rutger Groot Wassink vond het 'gedoe een beetje potsierlijk'.

'Ik heb er pal voor gestaan dat bijvoorbeeld die boeven van Pegida in de stad mochten demonstreren', stelde Groot Wassink. 'Niet op een industrieterrein, maar ze hebben het recht om in de stad te demonstreren. Maar dan heb ik het recht om daar tegen te demonstreren.'

Hij erkende dat er deelnemers aan de demonstratie op 18 maart zijn die dubieuze uitspraken hebben gedaan. 'Ik loop mee in een demonstratie tegen intolerantie en discriminatie. Dat daar toevallig, misschien, want je weet helemaal niet of ze komen, mensen bij zijn die een andere opvatting hebben dan ik, dat kan zo zijn.'

Denk en de PvdA vonden het kwalijk dat CDA'er Diederik Boomsma zei dat hij de Nederlandse cultuur superieur vond. 'Ik heb me daar ongelooflijk aan gestoord', stelde PvdA'er Marjolein Moorman. 'Ook bij de presentatie van het regeerakkoord, dat het ineens ging over de gewone normale Nederlanders. Alsof er heel veel mensen buiten die categorie vallen.'

Volgens de twee partijen worden groepen zo tegen elkaar opgezet. 'Het gaat om cultuur', verdedigde Boomsma zich. 'Ik vind de Nederlandse cultuur natuurlijk superieur aan andere culturen en als ik dat niet zou vinden, dan zou ik proberen om onze cultuur te hervormen.'

Don Ceder van de ChristenUnie hield een pleidooi om harddrugs te verbieden. Volgens hem wordt daar nauwelijks over gesproken. 'Waarom hebben we dat? Daar heeft u het niet over. Als politicus laat uw jongeren hiermee in de steek. Want u zegt, gebruik het, het maakt niet uit hoe u eraan komt.'

'Wat de heer Ceder vindt, is dat we moeten streven naar een drugsvrije samenleving. Wake up! Wake Up!', reageerde Groot Wassink. 'Het streven is misschien leuk, maar het gaat niet lukken.'

Misschien wel de belangrijkste vraag van de avond was of Amsterdammers de regels soms aan hun laars mogen lappen. Als het aan GroenLinks ligt wel.

'Omdat ik denk dat een stad en een samenleving gebaat is bij een dynamiek waarbij ook mensen zijn die het wat minder nauw nemen met de regels', stelde Groot Wassink. 'Omdat ik denk dat juist een tegencultuur heel belangrijk is.'

Hij is de kraakbeweging 'buitengewoon dankbaar'. 'Omdat ze de Nieuwmarktbuurt hebben gered maar ook Paradiso hebben gesticht.'

VVD'er Van der Burg vond dat niet. 'Als de heer Groot Wassink het recht heeft om zich niet aan de regels te houden, dan vindt hij automatisch dat een ander ook het recht heeft om dat te doen. Dan zegt de een, ik ben het niet eens met de kraakwet en daarom mag ik kraken. Dan zegt de ander, ik vind dat homoseksualiteit een zonde is en daarom discrimineer ik een homo wel.'