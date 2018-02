Stembureauleden gemeenteraadsverkiezingen krijgen cursus: 'Het wordt wel even puzzelen'

De gemeenteraadsverkiezingen zijn dit jaar een stuk ingewikkelder dan voorgaande edities. De leden van het stembureau krijgen daarom de nodige instructies.

Zo zal het goed opvouwen van het stembiljet ook dit jaar weer een uitdaging zijn. 'Er doen dit jaar 28 partijen mee in Amsterdam. Sommige partijen hebben wel vijftig kandidaten op de lijst staan. Het is dus weer een enorm groot vel', wordt aan de cursisten verteld.

Dat zo'n cursus geen overbodige luxe is, bleek nog tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorig jaar. Toen onstond er ophef vanwege een Turkse vlag in een stembureau en de aanwezigheid van folders en posterse van een Turkse religieuze beweging. Enkele banners en folders werden toen verwijderd.

Puzzelen

Vooral het feit dat er drie keer gestemd zal moeten worden, en dat je voor de stadsdeelcommissie alleen in je eigen buurt je stem kan uitbrengen, zal het er allemaal niet gemakkelijker op maken. 'Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen hadden we ook de deelraden. Dat was toch iets simpeler dan nu. Het wordt wel even puzzelen', blikt een cursist vooruit.

En om het allemaal nog ingewikkelder te maken probeert de cursusleider het kort uit te leggen: 'Amsterdam kiest niet alleen in de zeven stadsdeelgebieden. Nee er zijn 22 gebiedsdelen waar een verkiezing wordt gehouden. Van daaruit mag er alleen in dat gebied gestemd worden.'

Onkostenvergoeding

Zoals de gemeente vandaag al eerder meldde wordt er nog gezocht naar stemmentellers: aanmelden kan nog via de site van de gemeente. Een teller in Amsterdam krijgt 50 euro onkostenvergoeding.