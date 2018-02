Files op A10, A2 en A4 vanwege ongevallen en Huishoudbeurs

Het is druk op de weg, onder meer vanwege de laatste dag van de Huishoudbeurs. Op de A2, A4 en A10 ondervinden automobilisten veel hinder van ongevallen.

Dankzij de jaarlijkste Huishoudbeurs in de RAI staat het verkeer met name in Zuid vast. Ook de afrit Buitenveldert is gevuld met file-rijdende dagjesmensen.

Tussen Abcoude en knooppunt Holendrecht is het verkeer naar Amsterdam vastgelopen vanwege een ongeluk. Ook op de A4 in de richting van Den Haag staat het vast, hier gaat het om een zwaar ongeval waarbij slachtoffers zijn gevallen.