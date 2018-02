Compliment Erik ten Hag voor Ajax: 'Maar wel doodzonde dit'

Ajax-trainer Erik ten Hag gaf zijn ploeg een compliment na het 0-0 gelijkspel tegen ADO Den Haag. 'Ze zijn vanuit de organisatie blijven voetballen tegen een gesloten ADO Den Haag. Het is uiteindelijk doodzonde dat je dan met een punt achterblijft.'

Ten Hag zag zijn ploeg in de eerste minuut bijna op voorsprong komen. 'Dan moet je alerter zijn. Als je meteen voorkomt, wordt het een stuk makkelijker. (...) We waren niet dominant genoeg in de eerste helft. In de tweede helft is dat wel gelukt met veel kansen. We raakte drie keer het houtwerk. We moeten thuis winnen, iedere wedstrijd moeten winnen.'

Het was wat Ten Hag betreft een herhaling van vorige week tegen PEC ZWolle. 'Het is hetzelfde euvel: het rendement. Toen hebben we ook kansen gecreëerd, dat breekt je op. Gezien het spel hadden we zeker in de tweede helft met 2-0 of 3-0 moeten winnen.'