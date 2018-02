Stiekeme briefjes na Februaristaking: 'Wees lief voor mama'

'Staakt! Staakt! Staakt!', stond er op het pamflet dat in februari 1941 verspreid werd na de razzia waarbij 427 joodse mannen werden opgepakt. Arbeiders staakten uit solidariteit, een actie waar met veel geweld een eind aan werd gemaakt door de Duitsers.

Het was het enige openlijke protest tegen de Jodenvervolging in Europa dat nog altijd jaarlijks herdacht word. Directeur van het Verzetsmuseum Liesbeth van der Horst vroeg vanavond aandacht voor de onbekende slachtoffers van de Februaristaking.

Want iedereen is bekend met de negen mensen die tijdens de beëindiging van de staking om het leven kwamen. Maar er is ook een groep mensen die in de maanden na de staking gearresteerd zijn. Een van hen was Joop IJsberg, een tramconducteur die in de maanden na de staking vooral bezig was met het verspreiden van communistische pamfletten, in november 1941 werd hij alsnog gearresteerd.

'Hij heeft een jaar gevangen gezeten. Hij correspondeerde in die tijd via smokkelbriefjes met zijn gezin', vertelt Van der Horst. 'Meestal ging dat via het wasgoed. De familie moest de was doen, dus zo werden de briefjes in en uit gesmokkeld.' In zijn cel schreef Joop vijfhonderd briefjes aan onder andere zijn dochter. 'Wees lief voor mama, die moet nu ook mijn plaats innemen.'

Dochter Tiny ontving de briefjes pas in de jaren '80. 'Dit is toch een stukje wat je terugkrijgt', zei ze twee jaar geleden. Het briefje is uiteindelijk het laatste wat zijn familie nog van hem hoort. Op 29 juli 1942 werd IJsberg ter dood veroordeeld, een vonnis dat 19 november van hetzelfde jaar werd voltrokken.