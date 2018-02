VU 'geschokt en boos' over geheime bijeenkomst met ex-terrorist

De VU is geschokt en boos dat er op het terrein van de universiteit een geheime bijeenkomst is georganiseerd waarbij de ex-terrorist Rasmea Odeh werd uitgenodigd als spreker. De organisatie snapt zelf de commotie niet: 'Wij zijn een beweging die voor iedereen klaarstaat'.

De extreemlinkse Revolutionaire Eenheid had vanavond eigenlijk een bijeenkomst georganiseerd in de Nassaukerk, maar zodra die kerk doorhad dat Odeh kwam spreken, werd er een stokje voor gestoken. Odeh vermoordde in 1969 namelijk twee Israëlische studenten bij een bomaanslag in Jeruzalem. Ze zat tien jaar in de gevangenis, maar kwam vrij tijdens een gevangenenuitruil.

Ook de Turkse arbeidersvereniging in Nederland annuleerde de samenkomst zodra bekend was dat de ex-terrorist zou spreken. De linkse beweging kondigde daarop aan dat de bijeenkomst zou worden gehouden op een 'geheime locatie'. Dat bleek De Verrekijker te zijn, een gekraakte ruimte op het terrein van de VU.

Zorgen over veiligheid

Volgens een woordvoerder van de VU werd de ruimte al enkele jaren geleden gekraakt door activisten van De Nieuwe Universiteit. 'De VU gedoogt dat omdat er over het algemeen prima bijeenkomsten worden georganiseerd, maar in dit geval hebben we daar zeer onze twijfels over', zegt de woordvoerder.

Daarom heeft de universiteit vanavond de wijkagent ingelicht. 'Dat hebben we gedaan omdat we ons zorgen maken over de veiligheid van onze studenten en medewerkers. De Verrekijker heeft ons van tevoren niet ingelicht over deze bijeenkomst, en daar zijn we boos over.'

'Verzet is legitiem'

Maas Hoeder, woordvoerder van de Revolutionaire Eenheid, snapt alle ophef niet zo. Volgens hem is Odeh's schuld bijvoorbeeld niet eens bewezen. 'Haar verklaringen zijn afgelegd in martelkamers en daardoor niet geldig. Daarnaast is elke vorm van verzet van onderdrukte volkeren tegen hun bezetter legitiem, dus ook gewapend bezet.'

De leden van de Revolutionaire Eenheid wilden daarom Odeh koste wat het kost alsnog een podium bieden, om 'lessen te leren' van een activisit die in hun ogen tot 'één van de grote namen' behoort. Hoeder zegt het dan ook 'ten zeerste te betreuren' dat het zo moeilijk was om hiervoor een locatie te vinden.

Rustig verloop

Dat de PVV aan Odeh de toegang wilde ontzeggen naar Nederland, noemt Hoeder 'jammer voor Ome Geert'. 'Hij kan hoog en laag roepen wat 'ie wil, maar ze is hier'. Daarnaast snapt Hoeder niet dat partijen als de VVD eisten dat er een officier van justitie bij de bijeenkomst aanwezig zou zijn, om te letten op eventuele strafbare uitlatingen. 'We hebben nog nooit iets anti-semitisch gezegd en Odeh ook niet.'

Zou deze moordenares ook nog het gore lef hebben in het hart van Joods Nederland haar enge anti-semitische haatboodschap te verspreiden. @VUmcAmsterdam #verrekijker pic.twitter.com/pKiog7iBsg — Paul Slettenhaar (@Paulslettenhaar) February 27, 2018

De bijeenkomst is rustig verlopen en de VU heeft niet moeten ingrijpen. 'We gaan de bijeenkomst ook niet onderbreken, maar we gaan na afloop wel stevig in gesprek met de organisatoren.'