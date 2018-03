VU sluit 'kraakpand' De Verrekijker na lezing ex-terrorist

De Vrije Universiteit (VU) heeft krakerscollectief De Verrekijker verzocht het pand op het VU-terrein te verlaten nadat ex-terrorist Rasmea Odeh gisteravond aanwezig was bij een bijeenkomst van de extreemlinkse Revolutionaire Eenheid.

De VU heeft vanmiddag een gesprek met het collectief gevoerd, omdat de universiteit niet op de hoogte was gesteld dat Odeh kwam spreken. 'We voelen ons gedwongen om na twee jaar het gebruik van het pand niet langer te gedogen', aldus een woordvoerder van de VU.

Tijdens het gesprek werd volgens de VU geen enkele verantwoordelijkheid voor de geheime bijeenkomst genomen. 'Dat geeft ons geen vertrouwen dat dit in de toekomst niet nog eens zal gebeuren. We hopen dit op een correcte manier af te wikkelen.'

'Zonde'

Een woordvoerder van het krakerscollectief zegt tegen AT5 dat zij niet van plan zijn om op te stappen. 'We vinden het heel zonde dat een plek die echt iets toevoegt nu weg moet. We hebben inmiddels iedereen opgeroepen om naar het pand te komen en de boel te barricaderen. We gaan hier vannacht ook slapen.'

De Revolutionaire Eenheid organiseerde de lezing oorspronkelijk maandag in de Nassaukerk, maar toen de kerk doorhad dat Odeh kwam spreken, werd er een stokje voor gestoken. Ook de Turkse arbeidersvereniging annuleerde de samenkomst toen bekend werd dat de ex-terrorist kwam spreken. Daarop werd besloten om de bijeenkomst in De Verrekijker te houden.

Bij de bijeenkomst waren enkele tientallen mensen aanwezig. Volgens het Openbaar Ministerie is er niets strafbaars gezegd.