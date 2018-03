Minder trams door grote stroomstoring

Het GVB kampt met een grote stroomstoring. Tram 1, 2, 5, 10, 13, 16 en 24 rijden daardoor minder vaak. De extra reistijd kan oplopen tot ongeveer 10 minuten. Oorzaak van de verstoring is een stroomhuis van Liander, dat bezweek onder de kou.

Doordat er minder stroom beschikbaar is, zijn minder trams in staat om te rijden. Daardoor zal het ook een stuk drukker in de tram zijn. Wel zegt een woordvoerder van het GVB dat langzaam meer trams worden ingezet dankzij een andere stroomvoorziening.

Reizigers wordt aangeraden de actuele reisinformatie van het GVB in de gaten te houden.