Sirene vandaag niet afgegaan door technische storing

Voor wie zich afvroeg: 'Hé, het is toch de eerste maandag van de maand en ik heb om 12.00 uur de sirenes niet gehoord?' Dat klopt.

De brandweer laat weten dat de sirenes de regio niet zijn afgegaan. De oorzaak is een technische storing in het alarmsysteem. Er is geen reden tot ongerustheid, verzekert de brandweer in een tweet.

'Mocht er een noodsituatie zijn in uw omgeving, dan kunnen we NL Alert inzetten', aldus de brandweer.