Dagje stroomstoring op sociale media: 'Voedselpakketten met quinoa en avocado's'

Een groot gedeelte van De Pijp en het centrum werd vandaag lamgelegd door een grote stroomstoring. Naast de vele ongemakken zorgt de storing ook voor hilariteit op sociale media.

Neem nou Floor. Ze had een afspraak bij de kapper vandaag. De vraag: wanneer maken ze het af, was nog nooit zo toepasselijk.

Ga je met je zieke hoofd toch maar naar die kappersafspraak, valt de stroom uit en moet je met vier aluminiumhoofden 'geëvacueerd' worden naar ergens met warm water enzo. Mensen lachen ons uit. Ik zou dat ook doen. pic.twitter.com/0TH9hsp8Sx — Floor Bakhuys R. (@floorbakhuys) March 9, 2018

De kapper was niet de enige winkel waar de storing voor problemen zorgde. Bij de lokale koffietent namen ze geen halve maatregelen: no power, no coffee!

De briefjestrend sloeg na de koffiewinkel snel over naar andere ondernemingen.

Verschillende winkels in de Pijp hebben briefjes op hun ramen gehangen in verband met de stroomstoring pic.twitter.com/R4Vh1r9Xvf — Richard van de Crommert (@RichardCrommert) March 9, 2018

En als je nergens terecht kunt voor je dagelijkse basisbehoeften, moet er iets gebeuren. Voedselpaketten! Maar dan wel speciaal afgestemd op de verschillende buurten natuurlijk.

#stroomstoring Amsterdam. Bij het buurthuis worden voedselpakketten samengesteld, vooral avocado's en quinoa worden gevraagd. Een luchtbrug van Deliveroo-drones wordt overwogen. — Marcel Steeman (@msteeman) March 9, 2018

Supermarkt Dirk sprong er gelijk op in en was de traiteurs te snel af.

Eten en drinken geregeld dus. Maar daar hadden Patrick en zijn aanhang weinig aan. Ze stonden muurvast.

Verdorie ? we staan nu al meer dan een uur stil op de roltrap......#amsterdam #stroomstoring ⚡ pic.twitter.com/egC4bRXSfC — Patrick ? (@Pattertje) March 9, 2018

Bij Liander wisten ze het ondertussen echt niet meer...