Brand in elektriciteitskast op Reguliersdwarsstraat

In een elektriciteitskast in de Reguliersdwarsstraat is rond middernacht brand uitgebroken.

De kast staat vlakbij café Jantje's Verjaardag, maar daar is volgens de brandweer geen brand. Meerdere brandweerwagens zijn uitgerukt. Het blussen kan niet met water, maar gebeurt bijvoorbeeld met stikstof.

Ongeveer anderhalf uur eerder was er al brand in een elektriciteitshuisje op het Rembrandtplein. De brandweer wist dat vuur snel te blussen.

Oorzaak van beide branden zijn de herstelwerkzaamheden van Liander vanwege de grote stroomstoring in Zuid en het centrum. Sommige delen van het netwerk kunnen het niet aan als er weer stroom op komt te staan. 'Het is gewoon nog niet stabiel', zei een woordvoerder van Liander eerder vanavond.

Lees ook: Bizarre beelden: Metershoge steekvlam blaast klusjesmannen weg

Grote delen van het centrum en de Pijp zitten sinds vrijdagochtend zonder stroom. Dat komt omdat er bij werkzaamheden in de Pijp een 'zwaardere elektrakabel' is geraakt, waarna er op vier verschillende plekken kortsluiting is ontstaan.