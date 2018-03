Ajax wil Danny Blind in Raad van Commissarissen

Voormalig speler en trainer Danny Blind is voorgedragen als commissaris bij Ajax. Dat meldt de club vanmiddag, volgende maand beslissen de aandeelhouders of Blind de positie daadwerkelijk zal krijgen.

In de Raad van Commissarissen is een plek vrijgekomen na het vertrek van Theo van Duivenbode. 'Wij zijn op zoek gegaan naar een geschikte opvolger. Een collega-commissaris die zich met name op de voetbalportefeuille gaat richten', aldus president-commissaris Leo van Wijk.

'Wij waren verheugd toen wij Danny Blind benaderden en hij liet weten geïnteresseerd te zijn.' Het zou zeker niet de eerste functie zijn van Danny Blind. Eerder was hij behalve speler en trainer ook assistent-trainer, technisch manager, technisch directeur, directeur spelersbeleid, hoofd jeugdopleiding, trainer van A1 en scout.

Tijdens de 'Fluwelen Revolutie' onder leiding van Johan Cruijff werd Blind uiteindelijk na een rechtszaak aan de kant gezet.