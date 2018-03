Beschoten vastgoedbedrijf: 'Onze familie wordt bedreigd en afgeperst'

Vastgoedontwikkelaar Cradle of Development (COD) in de Minervabuurt, die afgelopen weekend werd beschoten, wordt al langere tijd bedreigd. 'Op dit moment worden we als familie bedreigd en afgeperst als gevolg van een zakelijk conflict´, schrijft directielid Winno Pleijsier in een verklaring.

Volgens Pleijsier gaat het om een conflict tussen zijn vader en een zakenrelatie. 'Deze zaak is van enkele jaren geleden en is ook onder de rechter geweest en de rechter heeft mijn vader op alle fronten volledig in het gelijk gesteld. Deze rechterlijke uitspraak heeft echter duidelijk geen effect gehad, want sindsdien worden we als familie bedreigd en afgeperst.'

Vanwege de beschieting voelt de bouwfamilie zich genoodzaakt nu een verklaring af te geven. 'Er zijn nu ook partijen bij betrokken die niets met de bedreigingen te maken hebben.' De politie is volgens Pleijsier op de hoogte. Een politiewoordvoerder wil dat aan AT5 niet bevestigen.

Eind 2016 werd een raam van het kantoor geforceerd, waarna een brandend goedje naar binnen werd gegooid. De brandweer kon de brand snel blussen.