Politie zoekt verder naar lichaam van verdwenen Sabrina

De politie ging vandaag weer op zoek naar het lichaam van de vermiste Sabrina Oosterbeek uit Zuidoost. Ze is al ruim een jaar verdwenen en verdachte in de zaak is de 44-jarige Sjonny W.

De 30-jarige Oosterbeek ging vorig jaar op 8 maart haar fiets verkopen en kwam nooit meer thuis. Sjonny heeft verklaard dat hij op de avond van haar verdwijning met Sabrina drugs heeft gebruikt en seks heeft gehad. Ook heeft hij toegegeven haar fiets te hebben gekocht.

Sjonny wordt niet alleen verdacht van de moord op Sabrina, de politie verdenkt hem ervan nog twee andere vrouwen te hebben vermoord.

Lichaam spoorloos

Hoewel Sjonny al in juni vorig jaar werd aangehouden, is het lichaam van Sabrina nog steeds niet gevonden. Omdat de politie het vermoeden heeft dat ze in of rond de Gaasperplas is gedumpt, gingen agenten daar vandaag met een speurhond op zoek. Vooralsnog zonder resultaat.