10 jaar cel voor doodslag op Rietje Wilms (80) uit Oost

Hans W. en Susanne H. moeten 10 jaar de cel in voor de doodslag op de 80-jarige Rietje Willms uit Oost. Dat heeft de rechter vandaag besloten.

De rechter acht het bewezen dat het tweetal Rietje een dodelijke hoeveelheid oxycodon heeft gegeven, waardoor zij is overleden. Ook sloot de rechtbank uit dat de vrouw zelfmoord heeft gepleegd of dat het middel per ongeluk is genomen. H. gaf het middel aan W., die het vervolgens toediende, aldus de rechter. Van moord is geen sprake.

Dood in woning

Rietje Willms werd in juni 2016 onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen in haar woning aan het Kastanjeplein. Ongeveer een half jaar later werden drie verdachten aangehouden, waaronder dus de zoon van het slachtoffer die zijn moeder verzorgde. Het motief voor de moord zou een ruzie over de erfenis zijn.

Afgeluisterd

In de rechtbank werd duidelijk dat de moeder is overleden aan een overdosis medicijnen. Beide verdachten ontkenden betrokkenheid.