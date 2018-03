Via darknet verkochte poederdoosjes met drugs hele wereld overgestuurd

De politie heeft gisteren drie Amsterdammers en een man uit Werkendam opgepakt. Ze zouden samen tienduizenden postpakketten met drugs hebben verstuurd.

De verdachten werkten volgens het Openbaar Ministerie als 'postorderbedrijf voor drugs'. Om te voorkomen dat poststukken met LSD, XTC, cocaïne en MDMA onderschept werden, is er met een 3D-printer speciaal verpakkingsmateriaal voor gemaakt.

Poederdoosjes

Zo werden er make-up poederdoosjes 3D-geprint en gebruikt om de drugs ongezien naar de klant te sturen in bijvoorbeeld Australië, Singapore of Nieuw Zeeland. Ook werden drugs bijvoorbeeld verstopt in Nintendo-games of in inktcartridges.

De drugs werden via het zogenoemde darknet verkocht. Toen drie van de vier verdachten in Amsterdam werden aangehouden, waren hun computers daar ook ingelogd. De vierde verdachte is aangehouden terwijl hij bij een stel draaiende 3D-printers stond.

Printerfarm

De set 3D-printers, een zogenoemde printerfarm, zijn in beslag genomen. Ook is beslag gelegd op een woning en loods. In Amsterdam werden in totaal vijf woningen doorzocht. De politie nam drie auto’s, een 'behoorlijke hoeveelheid' drugs en bitcoin-tegoeden in beslag.

Zowel in Amsterdam als in Werkendam werd een vuurwapen aangetroffen.