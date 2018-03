Komende nacht twee stroomonderbrekingen in De Pijp en Centrum

Om schade aan een elektriciteitsverdeelstation aan het Frederiksplein te herstellen, komen zo'n 7000 Amsterdammers komende nacht twee keer kort zonder stroom te zitten. Precies een week geleden werden delen van De Pijp en het Centrum getroffen door een grote stroomstoring.

Tussen 23.00 en 24.00 uur en tussen 3.00 en 5.00 uur zijn er twee korte stroomonderbrekingen, die volgens Liander maximaal tien minuten zullen duren. De onderbrekingen zijn nodig om het verdeelstation uit en later weer in gebruik te nemen. In de tussenliggende periode krijgen de adressen stroom via een omleiding. Liander is vannacht druk bezig om de brand en roetschade aan het verdeelstation te repareren.

Trams stil

Afgelopen week kwamen duizenden mensen lange tijd zonder stroom te zitten, nadat een medewerker van Liander bij werkzaamheden in De Pijp een verkeerde kabel doorknipte. Trams kwamen stil te liggen en het Rijksmuseum moest worden ontruimd.

Bewoners die vanavond en vannacht te maken krijgen met de stroomonderbrekingen zijn per brief en via social media op de hoogte gesteld. Op de site van Liander kan een gedetailleerde kaart van het gebied bekeken worden.