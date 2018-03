Rechtbank gaat extra zaal inrichten voor 'Holleeder-publiek'

Wie vanochtend het proces tegen Willem Holleeder wilde volgen in de zwaarbewaakte rechtbank in Osdorp, kwam daar in een lange rij wachtenden te staan.

Sommige belangstellenden, waaronder ook veel 'dagjesmensen' stonden vanochtend om 6.00 uur al voor de deur van de Bunker. De rij vanochtend was zo groot dat de rechtbank besloten heeft dat er voor toekomstige zittingsdagen een extra zaal ingericht gaat worden, in de 'normale' rechtbank aan de Parnassusweg. Via een videoverbinding kunnen belangstellenden daar vanaf 23 maart de zaak volgen.

Enorme rij voor de Bunker. De eerste mensen stonden er om 5.55 uur. #Holleeder pic.twitter.com/66BI37efSl — Jermaine Ellenkamp (@thejermaine) March 16, 2018

De grote belangstelling vandaag zal ongetwijfeld te maken hebben met het verhoor van Astrid Holleeder, de zus van. Zij is de schrijfster van de bestseller Judas, waarin ze vertelt over haar relatie met haar broer Willem.

Strafzaak tegen Holleeder is nog niet vandaag via videoverbinding op de rechtbank aan de Parnassusweg te volgen. Er wordt aan gewerkt voor de volgende zittingsdag: 23 maart. — Rechtbank Amsterdam (@rbankamsterdam) March 16, 2018