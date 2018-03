Burgemeester: 'Dodelijke schietpartij Nieuw-West vermoedelijk drugsgerelateerd'

De dodelijke schietpartij gisteravond in Nieuw-West was vermoedelijk drugsgerelateerd. Dat concludeert burgemeester Jozias van Aartsen na overleg met hoofdcommissaris van de politie Pieter-Jaap Aalbersberg.

Dat zegt de burgemeester in het AT5-programma Het Gesprek met de Burgemeester. Er is nog weinig duidelijk over wat precies de oorzaak is van de dodelijke schietpartij donderdagavond in Nieuw-West. Maar volgens Van Aartsen is de zaak drugsgerelateerd. 'We vermoeden dat er sprake is van de achtergrond, zoals de hoofdcommissaris als ik al hebben genoemd, van het verdovende middelencircuit in de stad', aldus Van Aartsen.

Lees ook: Slachtoffer schietpartij Nieuw-West overleden

Bij de schietpartij ter hoogte van de Jan Tooropstraat werd een slachtoffer zwaargewond in een portiek aangetroffen. Vandaag werd bekend dat hij het schietincident niet heeft overleefd. De politie zoekt nog naar twee verdachten die er beide te voet vandoor gingen.

Lees ook: Buurtbewoners zagen slachtoffer schietpartij liggen: 'Heb de hele nacht niet kunnen slapen'

De burgemeester vindt dat de drugsproblematiek, die schuilgaat achter schietpartijen in de stad, inspanning vergt van de hele samenleving in Amsterdam.'Echt het hele politieapparaat zoals we dat hier voor hebben zit hier achteraan. (...) Maar het hele vraagstuk wat hier achter zit vergt volgens mij echt heel veel inspanning van ieder. Van de politie, maar misschien in the end ook van de Amsterdamse samenleving', zegt de burgemeester.