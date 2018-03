Nigeraanse oplichter die erfenis beloofde op Schiphol opgepakt

De Koninklijke Marechaussee heeft vorige week op Schiphol twee mannen aangehouden wegens oplichting en valsheid in geschrifte. De mannen, een 51-jarige Nigeriaan en een 64-jarige Nederlander, werden aangehouden bij de overdracht van geld.

Bij de Koninklijke Marechaussee was een week eerder melding gedaan van mogelijke oplichting. De melder was via email benaderd omdat hij een erfenis zou hebben gekregen van een onbekend familielid, een neef, uit Togo.

Het geld zou door 'een speciale gezant' uit Togo gebracht worden en als diplomatieke post op Schiphol overhandigd worden. Bij ontvangst zou de melder inklaringskosten moeten betalen van vijfduizend euro en mogelijk wat formulieren invullen.

Niet de melder, maar rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee maakten een afspraak met de verdachten om het geld op Schiphol over te dragen. Onmiddellijk nadat deze overdracht plaatsvond werden beide mannen gearresteerd.

De 51-jarige verdachte zit nog vast en is voorgeleid aan de rechter-commissaris. De andere man is na verhoor in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte.