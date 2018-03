'Arrestatiebevel uitgevaardigd in India tegen moeder Insiya'

De moeder van de ontvoerde peuter Insiya, Nadia Rachid, loopt in India het risico om gearresteerd te worden. Dat heeft haar advocaat Peter Plasman in het Algemeen Dagblad gezegd.

Het arrestatiebevel zou door Indiase autoriteiten zijn uitgevaardigd nadat de Indiase vader, Shezad Hemani, aangifte deed van kidnapping.

'Een verhaal waarbij hij allerlei feiten weglaat, maar de moeder zou nu in India gearresteerd kunnen worden. We zijn in hoger beroep gegaan tegen dat arrestatiebevel', aldus Plasman tegen Het AD.

Hereniging met moeder

Het arrestatiebevel komt vlak voor een ultimatum dat de rechter stelde. Op 27 maart moet Insiya volgens een oordeel van een eerdere Indiase rechtbank, terug naar haar moeder. Hoewel Hemani in beroep gaat tegen die uitspraak, moet de peuter hoe dan ook weer herenigd worden met haar moeder.

Insiya werd op 29 september 2016 door drie mannen ontvoerd toen ze op bezoek was bij haar oma. Daarop volgde een slepende juridische strijd, waarin Nadia Rachid geen contact meer heeft gehad met haar dochter.