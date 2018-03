OM eist 10 jaar cel voor 'gruwelijk delict tegen liefdesrivale'

Het Openbaar Ministerie heeft 10 jaar cel geëist tegen een 50-jarige vrouw die ervan verdacht wordt van poging tot moord en mishandeling met voorbedachte rade. Zij zou een andere vrouw hebben neergestoken en ammoniak in haar ogen hebben gegooid. Het slachtoffer, een 44-jarige vrouw zou een relatie hebben of hebben gehad met de ex-vriend van de verdachte.

De aanval vond plaats op 27 november 2016, bij flatgebouw Geldershoofd in Zuidoost. De vrouw zou eerst ammoniak in de ogen van haar 'liefdesrivale' hebben gegooid, om vervolgens met het mes in het gezicht en de hals van de vrouw te steken. Volgens de Officier van Justitie waren de verwondingen 'zo gruwelijk dat zelfs ervaren rechercheurs moeite hadden ernaar te kijken'.

Levensbedreigend bloedverlies

Hoewel het slachtoffer de aanval heeft overleefd, concludeert een forensisch arts dat het bloedverlies mogelijk levensbedreigend was geweest als er niet zo snel was ingegrepen.

'Verdachte is enkel en alleen gestopt omdat het slachtoffer na een worsteling verdachte van zich kon duwen, is opgestaan en gillend is weggevlucht', aldus de Officier van Justitie. 'Zij heeft op een ongekend wrede wijze haar liefdesrivale willen verminken, slechts haar eigen belang voorop gesteld en daarbij het risico op de dood van het slachtoffer willens en wetens aanvaard'.

Het OM zegt te beschikken over getuigenverklaringen en een whatsapp-gesprek waarin de verdachte tegen een vriendin uit de doeken doet wat ze van plan is.