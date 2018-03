Gelaten reacties op naaktposter Piratenpartij: 'Ik heb ze wel eens beter gezien'

De opmerkelijke campagne van de Piratenpartij lijkt niet heel veel los te maken. Voorbijgangers die AT5 vanavond sprak nemen er geen aanstoot aan. 'Ik vind het gedurfd, maar het stoort mij niet.'

De partij verspreidde naar eigen zeggen afgelopen nacht honderden posters door de stad waarop lijsttrekker Jelle de Graaf naakt staat afgebeeld. In zijn hand houdt hij een bordje vast met de tekst 'Niets te verbergen'.

'Dat moet gewoon kunnen. Ik heb ze wel eens beter gezien', grapt een voorbijkomende man. 'Ik vind het geen sexy foto, maar ja, ik val niet op mannen', zegt een vrouw op ene fiets. 'Ik vind het prima, dat moet gewoon kunnen', aldus een ander. Een enkeling noemt de postercampagne ordinair.

Of de partij met de postercampagne nieuwe stemmers weet te trekken is nog de vraag. 'Ik zou er niet op stemmen, een beetje stijl mag ook wel. Dat is dit niet.'

De gemeente liet eerder weten dat de naaktcampagne onder de vrijheid van meningsuiting valt.