Toch campagne met zoenposters in Amsterdam

Een campagne met posters waarop zoenende koppels te zien zijn komt toch naar Amsterdam. In Rotterdam de campagne, die bedoeld als boodschap voor vrije partnerkeuze, wel van de grond. In de Stopera vond de campange geen doorgang vanwege de hoge kosten. Die zouden 50 duizend euro bedragen.

De organisatie achter de zoenposters, Femmes for Freedom, hekelt de wijze waarop de gemeente is omgesprongen met het opzetten van de campagne. 'Het bedrag klopt niet, dat was opgeteld 25 duizend euro. En dat is spotgoedkoop', zegt directeur van Femmes for Freedom, Shirin Musa.

Musa legt uit dat de campagne niet alleen draait om plaatjes van zoenende koppels, maar ook een team wordt opgezet waar mensen zich tot kunnen wenden. 'Ook het bedenken en uitwerken van een stadsgebonden concept, een website, social media-accounts kost geld. Ik daag de gemeente uit om een campagne te maken die goedkoper is dan deze'.

Vrijwillige inzet

CS Digital Media, het bedrijf dat veel reclameborden onder beheer heeft, trok de portemonnee en dekte het grootste gedeelte van de kosten. Musa is vooral opgelucht dat de campagne er nu toch komt. 'Uiteindelijk hebben heel veel mensen zich gemeld die zich vrijwillig hebben ingezet. Ik ben ze oneindig dankbaar', verzucht Musa. Onder meer regisseur Eddy Terstall heeft een video gemaakt voor de campagne.

Op acht verschillende foto's zijn zoenende koppels te zien, zowel homo- als heterostellen en met mensen van verschillende religieuze achtergronden. De portretten zijn gemaakt door Ahmet Polat, in 2015 de Fotograaf des Vaderlands. 'De foto's zijn vanaf maandag te downloaden. Print ze uit, plak ze op je raam. Laat zien dat Amsterdam een stad van vrije liefde is', zegt Musa.