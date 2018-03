Paul de Leeuw niet genoemd in biografie Gordon: 'Teleurstellend'

Een heleboel BN'ers zijn niet zo blij met hun bijrol in de biografie van Gordon. Anderen zijn juist een beetje verbolgen dat ze níet genoemd worden. Bijvoorbeeld Paul de Leeuw.

'Ik word niet genoemd, dat is zeer teleurstellend. Ik heb het nog een keer gelezen, maar Marc-Marie Huijbregts is ook niet genoemd, terwijl er echt wel een reden is om ons te noemen', zegt De Leeuw op Radio 538. Dat meldt Mediacourant.nl.

En dat terwijl ook de presentator ooit ruzie had met de zanger. 'Hij is een keer bestolen. Toen was er iets uit zijn huis verdwenen. Ik zei toen: "Je moet ook niet al die jongens je sleutel geven." Toen was hij wóedend op me. Echt wóedend. Slaat nergens op', vertelt De Leeuw.

Hysterisch

Toch vindt De Leeuw de biografie van Gordon een leuk boek. 'Het boek lees je echt in één ruk uit. Het is gewoon hysterisch. Je wil het toch even lezen', zegt hij daarover.

